20 апреля 2020 года

Проекты законов о госконтроле получили билет ко второму чтению

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые должны стать основой для реформы контроля и надзора. Поправки ко второму чтению будут приниматься до конца мая.

Законопроекты, которые правительство предложило в качестве фундамента реформы госконтроля, Госдума поддержала в первом чтении на заседании 17 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект федерального закона «Об обязательных требованиях в РФ» предусматривает механизм «регуляторной гильотины», по которому в широких кругах в основном и известна реформа контрольно-надзорной деятельности.

Планируется, что новый закон определит правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора), муниципального контроля.

Предполагается установить, что контролирующий орган не вправе принимать нормативные правовые акты с обязательными требованиями, соблюдение которых он же будет проверять.

Предложены принципы, которым должны отвечать обязательные требования, например правовая определенность и системность, открытость и предсказуемость.

Заявленные цели проекта федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» – снизить нагрузку на проверяемых и в то же время сделать контрольную деятельность более эффективной. При этом власти обещают акцент на профилактику и риск-ориентированный подход.

В тексте законопроекта, подготовленном к первому чтению, по-прежнему из сферы регулирования выведен федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения ВБР в части морских биоресурсов. Напомним, что его осуществляет пограничная служба.

Поправки к законопроектам во втором чтении должны быть представлены до конца мая.

Fishnews