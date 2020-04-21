21 апреля 2020 года

Рыбалка Якутии избежала отдельного запрета

Власти Республики Саха (Якутия) отказались от предложения Росрыболовства закрыть любительский лов вблизи населенных пунктов для борьбы с пандемией. Меру сочли избыточной с учетом малонаселенности региона и уже существующих ограничений.

Предложение федерального агентства рассмотрели на заседании рыбохозяйственного совета при правительстве республики. Было отмечено, что в регионе любительская рыбалка носит исключительно потребительский характер как дополнительный источник пропитания, а в арктических районах - как основной источник.

«С учетом обширности территории и малонаселенности республики скопление большого количества людей в одном водоеме или в отрезке береговой полосы практически невозможно», - заявил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Яков Заровняев.

Кроме того, после ледохода в арктических районах вводится запрет на вылов весенне-нерестующих видов рыб - вплоть до 25 июня. В этот период запрещено передвижение по рекам и озерам на всех видах маломерных и прогулочных судов с моторами.

В пресс-службе регионального министерства рассказали, что в ряде муниципалитетов Якутии введены строгие ограничительные меры по самоизоляции, которые автоматически распространяются и на любителей рыбалки. В частности, жесткий карантин введен в городе Алдан, где на 20 апреля зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом, сообщает корреспондент Fishnews.

В итоге члены совета пришли к единому мнению: введение отдельного запрета на осуществление любительской рыбалки в Якутии будет излишним.

«Будем действовать в рамках тех ограничительных мер, которые уже действуют на территории республики, особенно в тех муниципальных районах, где имеются подтвержденные результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)», - резюмировал заместитель председателя регионального правительства Денис Белозеров.

Fishnews