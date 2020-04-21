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Российские морские порты не работают на полную мощность – к такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки

Порты не готовы к частным инвестициям

Российские морские порты не работают на полную мощность – к такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки. Аудиторы отмечают: низкий уровень развития объектов федеральной собственности тормозит активность частных инвесторов.

План по причалам провалили

«Фактический уровень грузооборота в морских портах значительно ниже их проектной мощности. По итогам 2019 года грузооборот составил 840,3 млн тонн, или 76% от проектной мощности, – заявил аудитор Валерий Богомолов. - Это свидетельствует о необходимости совершенствования порядка прогнозирования объемов грузооборота, в том числе учета при этом изменяющейся конъюнктуры мировых товарных рынков, при планировании мероприятий по развитию морских портов».

Проекты развития морских портов реализуются за счет федерального бюджета и частных инвестиций. Государство строит подходные каналы, акватории и причалы, а частные инвесторы обустраивают их объектами портовой инфраструктуры. Таким образом, инвестиционная активность бизнеса напрямую зависит от степени развития объектов федеральной собственности в портах, обратили внимание в Счетной палате.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе палаты, в 2016-2019 гг. из запланированных 36 объектов госсобственности были построены и введены в эксплуатацию только 13.

«Соответственно, и инвесторы не торопятся с вложениями, – отметил аудитор. – Уровень внебюджетного финансирования в 2016 - 2019 годах упал с 50% до 14% от установленных показателей».

Кроме того, акваториям российских портов не хватает глубины, подчеркнули в Счетной палате. Из-за этого некоторые причалы простаивают, на других не построена вся необходимая инфраструктура.

К Росморпорту есть вопросы

Проверка также выявила ряд нарушений и недостатков в работе ФГУП «Росморпорт».

«В составе незавершенного строительства Росморпорта отражены затраты на ранее проведенные и невостребованные проектно-изыскательские работы по 18 объектам инфраструктуры морских портов на 783 млн рублей. Это свидетельствует о неэффективном использовании средств федерального бюджета на указанную сумму. Также предприятие не вовлекало в инвестиционный процесс объекты незавершенного строительства с высокой степенью готовности морского порта Усть-Луга. Это привело к увеличению стоимости оставшихся работ», – рассказал Валерий Богомолов.

По информации Счетной палаты, в Росморречфлоте рост стоимости работ объясняют уходом инвестора из сделки. «Росморпорт сам за внебюджетные средства достроит порт. Естественно, из-за того, что срок реализации был увеличен, выросла и цена», – приводит пресс-служба СП слова руководителя Росморречфлота Александра Пошивая.

Fishnews

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