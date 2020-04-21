21 апреля 2020 года

На восстановление камчатского порта добавят бюджетных средств

В этом году на реконструкцию причалов Нацрыбресурса в морском порту Петропавловск-Камчатский выделят более 402,5 млн рублей бюджетных инвестиций. Восстанавливают объекты терминала для комплексного обслуживания рыбопромысловых судов.

Постановление правительства РФ об осуществлении бюджетных инвестиций – от 17 апреля 2020 г. № 521 – размещено на портале официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews.

В документе указано, что сметная стоимость объекта – более 1,18 млрд рублей, мощность, подлежащая вводу, - 533,8 погонного метра, срок ввода в эксплуатацию – 2021 г.

Согласно постановлению, нужно иметь в виду, что в 2015-2018 г. осуществлялись бюджетные инвестиции в размере свыше 772 млн рублей, 72 млн рублей из которых выделялись на проектно-исследовательские работы.

Установлено, что государственным заказчиком является Федеральное агентство по рыболовству, а застройщиком – ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Росрыболовству (главному распорядителю средств федерального бюджета), Минэкономразвития и Минфину поручено обеспечить финансирование работ.

Fishnews