22 апреля 2020 года

Квоты в разных бассейнах отправляются на торги

Росрыболовство выставило на торги доли квот для промысла на Западном, Северном и Волжско-Каспийском бассейнах. Прием заявок стартует с 9 утра по московскому времени.

Извещение о проведении еще одного аукциона, по итогам котором планируется закрепить доли квот на вылов водных биоресурсов, разместили на портале torgi.gov.ru. Организатором торгов выступает Росрыболовство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для покупки предлагается 26 лотов. Аукцион по первым 13 лотам запланирован на 8 июня. Это доли квот добычи леща в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, салаки в Балтийском море, судака в Куршском и Калининградском заливах, путассу в районе регулирования Конвенции о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), а также в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

На 9 июня намечены торги по долям квот путассу в районах регулирования СРНК, Фарерской комиссии по рыболовству, СРНК. В этот же день предусматривается аукцион по долям квот вылова сома и судака в Каспийском море.

Прием заявок на участие должен завершиться 3 июня. С победителями аукциона будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

Fishnews