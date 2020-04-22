22 апреля 2020 года

Новые пестициды проверят на вред для рыбы

Азово-Черноморский филиал ВНИРО проведет исследования новых сельскохозяйственных пестицидов. В ходе экспериментов специалисты изучат степень токсичности этих веществ для рыб.

Такие исследования – необходимое условие государственной регистрации пестицидов и их использования на сельскохозяйственных угодьях (оно планируется с 2021 г.).

Для экспериментов в АзНИИРХ доставили сеголетков карповых рыб, полученных и подращенных в научном центре аквакультуры «Взморье». Чтобы исключить возникновение в бассейнах грибковых инфекций, в воду добавили специальный реагент.

«Для изучения степени токсичности новых пестицидов сотрудники лаборатории проведут ряд гематологических и биохимических исследований тканей карповых рыб — перекисное окисление липидов, ацетилхолинэстераза, супероксиддисмутаза и другие. Определение активности ферментов позволит оценить влияние пестицидов на окислительно-восстановительные и детоксикационные процессы в организме рыб», — рассказала заведующая лабораторией рыбохозяйственной токсикологии Ольга Зинчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в ходе экспериментов будут установлены концентрации новых пестицидов по степени их токсичности для рыб – от безвредных концентраций до летальных. Эти данные позволят при применении пестицидов в сельском хозяйстве не нанести ущерба водным биоресурсам, объектам рыбохозяйственного назначения.

Fishnews