22 апреля 2020 года

Не построил краболов – лишился права на промысел

Правительство внесло изменения в правила получения разрешений на вылов. Теперь здесь предусмотрены особые механизмы по квотам добычи крабов в инвестиционных целях.

Изменения внесены постановлением правительства РФ от 18 апреля 2020 г. № 549. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что пользователи, которым выделена квота добычи крабов в инвестиционных целях, должны быть зарегистрированы в прибрежном регионе, «относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота». В противном случае они не получат разрешение на вылов.

По квотам добычи крабов в инвестиционных целях предусмотрены и особые возможности по приостановке действия разрешения. Оно будет замораживаться, если Минпромторг установит основания для досрочного расторжения договора на долю квоты. Это может быть несоблюдение срока, графика реализации инвестиционного проекта, под который получались квоты, несоответствие проекта и объекта инвестиций требованиям, определенным в договоре.

Действие разрешения будет приостанавливаться до вступления в силу судебных актов по иску Росрыболовства о досрочном расторжении договора.

Механизм следующий: при установлении Минпромторгом оснований для досрочного расторжения договора Росрыболовство в течение одного рабочего дня после получения такой информации направляет в теруправление поручение о приостановке.

Территориальному управлению необходимо в течение одного рабочего дня приостановить действие разрешения. Об этом оно должно незамедлительно сообщить пользователю, Росрыболовству и органам ФСБ. Приостанавливаться разрешение будет телеграфным отправлением.

При этом если Росрыболовство проиграет в суде иск о досрочном расторжении договора, действие разрешения возобновляется со дня вступления в силу судебного акта. Федеральное агентство должно незамедлительно сообщить об этом теруправлению и органам ФСБ.

Когда закон о крабовых аукционах только готовился, власти заявляли, что такие механизмы защитят от невыполнения обязательств по строительству судов на российских верфях.

Fishnews