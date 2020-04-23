23 апреля 2020 года

Рыбаки поднимают планку уловов

К 22 апреля российские пользователи освоили около 1,71 млн тонн водных биоресурсов - на 5,3% выше уровня прошлого года. Прибавка по сравнению с показателем за тот же период 2019 г. наблюдается на Дальнем Востоке и на Северном бассейне.

В Дальневосточном бассейне объем добычи увеличился на 8,4% по сравнению с показателем на отчетную дату 2019 г. и превысил 1,3 млн тонн. На промысле минтая освоено более 1,04 млн тонн, что выше уровня прошлого года почти на 78 тыс. тонн. Трески добыто 60,26 тыс. тонн (+8,24 тыс. тонн), сельди – около 86,4 тыс. тонн (-0,23 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 4,8% к уровню прошлого года – до 163,15 тыс. тонн. Промысел трески принес 121,25 тыс. тонн – на 0,63 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 г. Вылов пикши составил 22,29 тыс. тонн (прибавка - 4,49 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки освоили около 38,7 тыс. тонн, что на 7% ниже уровня 2019 г. На промысле шпрота поймано 24,73 тыс. тонн (-3 тыс. тонн), балтийской сельди добыли примерно 12,3 тыс. тонн (+0,11 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне вылов составил 24,12 тыс. тонн, это на 5% меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Уловы хамсы выросли на 1,5 тыс. тонн по сравнению с уровнем 2019 г., до 18,9 тыс. тонн. Тюльки поймали 0,73 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне добыто около 14 тыс. тонн ВБР, результат за аналогичный период прошлого года превышен на 28%. Вылов кильки составил 4,31 тыс. тонн, что на 4,2 тыс. тонн выше уровня прошлого года. На промысле частиковых видов рыб добыто около 5,8 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн). Уловы пресноводных видов водных биоресурсов достигли примерно 2,7 тыс. тонн, это на 0,4 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2019 г.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл в общей сложности 159 тыс. тонн. Это на 12% ниже уровня прошлого года.

Fishnews