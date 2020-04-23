23 апреля 2020 года

Ученые начинают масштабные съемки в Беринговом море

На Дальнем Востоке стартовала вторая Беринговоморская экспедиция – она будет состоять из серии рейсов различных научно-исследовательских судов. Из Владивостока вышло НИС «Дмитрий Песков», которое займется оценкой ресурсов минтая.

Трехмесячная экспедиция должна охватить акваторию от восточносахалинских вод до северо-западной части Берингова моря. В рейсе примут участие сотрудники сразу нескольких филиалов ВНИРО – Тихоокеанского, Камчатского и Сахалинского. Ученые планируют провести комплексные исследования разных популяций минтая в период его массового нереста. Также съемки охватят донных промысловых рыб и беспозвоночных.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, рейс будет проходить в два основных этапа. Первая часть отведена под икорные съемки в районе северных Курильских островов. Там специалисты смогут оценить состояние запасов восточнокамчатского минтая, структуру и пространственное распределение его стад, потенциал пополнения.

Затем судно отправится для съемок в Карагинский и Олюторский залив, где соберет сведения по другой популяции минтая – западноберинговоморской.

В филиале отметили: в этом году съемки будут выполнены на большой акватории. Ученые рассчитывают получить максимум информации, чтобы определить перспективы промысла в Беринговом море на ближайшие годы.

Не менее важной задачей станет исследование воспроизводства, оценка численности и биомассы минтая в водах Восточного Сахалина, где ежегодно добывается порядка 100 тыс. тонн. Выполнение ихтиопланктонных и траловых съемок в отдельные годы осложнялось тяжелой ледовой обстановкой, поэтому в ряду мониторинга ресурсов минтая присутствуют пробелы, обратили внимание в ТИНРО.

На последнем этапе планируется выполнение донной траловой съемки для оценки состояния запасов камбал, наваги и других донных рыб, а также беспозвоночных в водах юго-восточного Сахалина (в заливе Терпения).

Собранные сведения используют для материалов обоснования общих допустимых уловов ВБР на ближайшие годы. А также для принятия мер по эффективному управлению промыслом и обеспечению устойчивого использования ресурсов.

Fishnews