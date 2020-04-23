23 апреля 2020 года

Интересы волжской рыбы учтут при сбросах воды

Сброс воды из водохранилищ Волжско-Камского каскада планируют поддерживать на уровне, который позволит продлить рыбохозяйственную полку в Астраханской области. Это необходимо для успешного нереста и развития молоди.

График сброса воды из водохранилищ обсудили на очередном заседании межведомственной рабочей группы. По данным Росводресурсов, максимальный сбросной расход Волгоградского гидроузла с 13 по 17 апреля составил 25 тыс. кубических метров в секунду. Этот период называется сельскохозяйственной полкой: когда объемы воды по максимуму используются для заполнения Волго-Ахтубинской поймы, каналов и ериков – для нужд населения и предприятий.

Дальнейшее снижение сбросов предусматривает выход с 22 апреля на уровень 16 тыс. кубических метров – так называемую рыбохозяйственную полку. Она создает наиболее благоприятный водный режим для нереста рыбы и развития рыбной молоди в низовьях Волги. В условиях маловодья это позволит обводнить нерестилища первого и второго уровней – порядка 60-70% от общей площади нерестилищ.

Власти Астраханской области выступают за сохранение этого режима хотя бы на ближайшие три недели. «Для нас важно, чтобы суточный режим сбросных расходов с Жигулевского гидроузла в объеме 16 тыс. кубических метров в секунду был продлен как минимум до 11 мая», – отметил глава региона Игорь Бабушкин.

Это позволит продлить рыбохозяйственную полку в низовьях Волги до 25 мая и приблизит условия нереста рыбы к естественным, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Мы будем стараться продлить рыбохозяйственную полку, – пообещал замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров. – Используем для этого как ресурсы Камских водохранилищ, так и Куйбышевского. А если не будет хватать, то и Волгоградского тоже».

Следующее заседание межведомственной рабочей группы запланировано на 7 мая. Режимы работы водохранилищ будут корректироваться исходя из прогнозов Росгидромета.

Fishnews