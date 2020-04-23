23 апреля 2020 года

Судостроители предложили отказаться от штрафов

Руководство ОСК назвало меры, которые, как полагают в корпорации, государство могло бы использовать для поддержки промышленности. Среди инициатив судостроителей – мораторий на штрафные санкции по исполнению контрактов.

Видением проблем, с которыми верфи столкнулись в нынешних экономических условиях, президент ОСК Алексей Рахманов поделился на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России.

Так, глава Объединенной судостроительной корпорации заявил о важности снижения ключевой ставки Центробанка, обратил внимание на регулирование цен естественных монополий и импортозамещение.

«Большая часть заявленных предложений российских корабелов была поддержана единогласным решением участников. Среди них вопросы сохранения финансовой устойчивости и продолжения курса на изменения в налоговой и денежно-кредитной сферах, меры поддержки сектора ОПК и экспорта, мораторий на штрафные санкции по исполнению контрактов и другие. Особое внимание члены Бюро уделили необходимости сохранения утвержденных объемов государственного оборонного заказа», – сообщили Fishnews в пресс-службе ОСК об итогах заседания.

Выступали также представители Объединенной авиастроительной корпорации, госкорпорации «Ростех», «Трансмашхолдинга» и т.д.

В пресс-службе Союза машиностроителей уточнили, что руководитель объединения, глава «Ростеха» Сергей Чемезов поручил доработать перечень представленных мер, чтобы уже в ближайшие дни направить его в адрес президента и правительства РФ.

Fishnews