24 апреля 2020 года

Угольному порту пришлось позаботиться о море

Торговый порт Посьет в Приморском крае оштрафовали за нарушения при перевалке угля. Также предприятию пришлось организовать закупку дополнительного защитного оборудования.

Приморская транспортная прокуратура отреагировала на публикации в СМИ и проверила соблюдение АО «Торговый порт Посьет» экологического законодательства. Предприятие специализируется на перевалке угля.

Проведенная в феврале инспекция выявила, что компания не использовала в достаточном количестве снегогенераторы и водяные пушки для пылеподавления, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. По ее информации, не проводился ежедневный контроль влажности угля, не было организовано постоянное получение прогнозов погоды для корректировки производственной деятельности.

Также при погрузке на суда частично отсутствовали пологи для защиты водного объекта от угольной пыли, отметили в надзорном ведомстве. По данным прокуратуры, подъездные пути к грузовым складам, помещениям пересыпных станций и причальные сооружения были загрязнены угольной пылью, своевременная уборка территории не была организована, имелись просыпания груза через переносные разделительные и подпорные стенки.

На компанию и ее должностное лицо наложили административные штрафы в общей сложности на 300 тыс. рублей. Руководству порта было внесено представление. Устраняя нарушения, компания организовала закупку дополнительного пылеподавляющего оборудования, провела инструктаж сотрудников о необходимости соблюдения экологического законодательства, рассказали в прокуратуре.

Отметим, порт Посьет расположен в непосредственной близости от границ Дальневосточного государственного морского заповедника, а также хозяйств марикультуры.

Fishnews