24 апреля 2020 года

Заботиться о здоровье рыб поможет новый атлас

К выпуску готовится иллюстрированный научно-справочный атлас бактериальных болезней рыб. Предполагается, что он будет содержать пошаговые инструкции лабораторных исследований и фотографии роста возбудителей.

Над атласом работает подведомственная Россельхознадзору Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ЦНМВЛ, издание будет содержать подробное описание аэромоноза, псевдомоноза, вибриоза и других инфекций.

Отличительная особенность атласа в том, что он будет содержать пошаговые инструкции лабораторных исследований и фото роста возбудителей болезней на различных питательных средах. Это послужит наилучшим наглядным пособием как для начинающих ветеринарных специалистов, так и для бактериологов с большим опытом работы, отметили в учреждении.

Сейчас в отделе бактериологии Московской испытательной лаборатории занимаются теоретической частью атласа и сбором фотографий. По информации ЦНМВЛ, на сегодняшний день в России нет аналогов такого издания.

Fishnews