27 апреля 2020 года

Лососевая «молодежь» в Приморье порадовала ученых

В реках Хасанского и Ольгинского районов Приморского края ученые обнаружили больше молоди лососей, чем ожидалось. На очереди аналогичные исследования ската в Тернейском и Лазовском районах.

Мониторинг ската молоди по рекам провели специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) совместно с сотрудниками Приморского филиала Главрыбвода и нацпарка «Земля леопарда». С начала апреля исследования выполнили на реках Барабашевка, Пойма, Рязановка, Нарва (Хасанский район), а также Аввакумовка, Арзамазовка, Васильевка, Зеркальная, Тумановка (Ольгинский район), рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Во всех реках ученые обнаружили больше молоди лососей (кеты и симы), чем ожидали. Это свидетельствует о приемлемых условиях нереста в прошлом году и наличии производителей на нерестилищах, обратили внимание в пресс-службе института.

В филиале подчеркнули, что введенные Приморрыбводом по рекомендации ученых пропускные дни на Барабашевке обеспечили заполнение естественных нерестилищ кеты.

Специалисты приступили к аналогичному мониторингу на северных реках края в Тернейском районе и на реке Киевка в Лазовском районе, где скат происходит позднее. В прошлом году в южных реках Тернейского района заметно увеличилась численность лосося, отметили в ТИНРО.

Fishnews