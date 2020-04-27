Канадской рыбопереработке помогут выдержать удар пандемии
Власти Каналы выделяют около 44 млн долларов США рыбоперерабатывающим предприятиям. Средства предназначены для закупки индивидуальных средств защиты от коронавируса, реализации мер по охране здоровья и приобретения нового оборудования.
Рыба и морепродукты играют важную роль в структуре экспорта Канады, в рыбной отрасли страны трудятся около 72 тыс. человек. Сейчас многие компании озабочены дефицитом кадров, в том числе сезонных рабочих из других государств. Некоторые рыбопромышленники призывают отложить завершение весеннего сезона, чтобы принять меры по обеспечению безопасности труда на предприятиях, пишет канадский портал Global News.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции объявил о выделении дополнительной финансовой помощи рыбоперерабатывающим компаниям для приобретения индивидуальных средств защиты и реализации мер по охране здоровья. Кроме того, по словам Джастина Трюдо, компании могут приобрести на выделенные средства и оборудование. Например, рефрижераторные камеры чтобы сохранить товар в период происходящих на рынке изменений, сообщает корреспондент Fishnews.
Министр рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Бернадетт Джордан отметила, что правительству известно о проблемах с логистикой рыбной продукции из-за нехватки складских мощностей и ситуации на рынке. Вследствие этого переработчики будут вынуждены сократить закупки уловов у рыбаков, а те, в свою очередь, не выйдут на промысел. Так министр обосновала выделение дополнительной помощи в первую очередь рыбоперерабатывающим предприятиям.
Fishnews