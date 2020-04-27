27 апреля 2020 года

Канадской рыбопереработке помогут выдержать удар пандемии

Власти Каналы выделяют около 44 млн долларов США рыбоперерабатывающим предприятиям. Средства предназначены для закупки индивидуальных средств защиты от коронавируса, реализации мер по охране здоровья и приобретения нового оборудования.

Рыба и морепродукты играют важную роль в структуре экспорта Канады, в рыбной отрасли страны трудятся около 72 тыс. человек. Сейчас многие компании озабочены дефицитом кадров, в том числе сезонных рабочих из других государств. Некоторые рыбопромышленники призывают отложить завершение весеннего сезона, чтобы принять меры по обеспечению безопасности труда на предприятиях, пишет канадский портал Global News.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции объявил о выделении дополнительной финансовой помощи рыбоперерабатывающим компаниям для приобретения индивидуальных средств защиты и реализации мер по охране здоровья. Кроме того, по словам Джастина Трюдо, компании могут приобрести на выделенные средства и оборудование. Например, рефрижераторные камеры чтобы сохранить товар в период происходящих на рынке изменений, сообщает корреспондент Fishnews.

Министр рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Бернадетт Джордан отметила, что правительству известно о проблемах с логистикой рыбной продукции из-за нехватки складских мощностей и ситуации на рынке. Вследствие этого переработчики будут вынуждены сократить закупки уловов у рыбаков, а те, в свою очередь, не выйдут на промысел. Так министр обосновала выделение дополнительной помощи в первую очередь рыбоперерабатывающим предприятиям.

Fishnews