28 апреля 2020 года

Бурятские полицейские вышли на «Путину»

В Бурятии стартовал первый этап спецоперации «Путина-2020». До 30 июня полиция и рыбоохрана будут проводить рейды для предотвращения незаконного вылова, перевозки и продажи рыбы. Особое внимание – к омулю, промысел которого запрещен.

Операция «Путина» в республике традиционно проходит в два этапа. Первый из них завершится 30 июня, второй пройдет с 15 августа по 30 октября. Основная цель мероприятий – охрана водных биоресурсов в нерестовый период и усиление борьбы с незаконным выловом рыбы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Бурятия, полицейские совместно с инспекторами Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства проведут рейды по выявлению и пресечению фактов браконьерства, перевозки и реализации незаконно добытой рыбы. Проверки будут организованы в том числе на рынках и в точках придорожной торговли.

Сотрудники полиции также займутся профилактической работой с населением. Гражданам расскажут об ограничениях на добычу рыбы, запрете на вылов омуля и санкциях, применяемых к нарушителям правил рыболовства.

Fishnews