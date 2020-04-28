28 апреля 2020 года

Аквафермерам предлагают осваивать сибирские озера

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 11 аквакультурных участков - озер в Тюменской области. Заявки принимаются до 27 мая.

Согласно документации торгов, участки площадью от 11 до 629 га расположены в Армизонском, Бердюжском, Нижнетавдинском, Ярковском, Сладковском, Уватском и Вагайском районах. Все водоемы предназначены для пастбищной аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Стартовые цены лотов - от 9 тыс. до 500 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 4 июня в Тюмени. С победителями заключат договоры пользования на 25 лет.

Fishnews