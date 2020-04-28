28 апреля 2020 года

Реки бассейна Амура принимают кету от рыбоводов

Рыбоводные заводы Главрыбвода в ЕАО и Хабаровском крае начали выпуск молоди кеты в рамках госзадания. Всего планируется переселить в притоки Амура 60 млн экземпляров молоди.

Первые зарыбления 16 апреля провел Биджанский рыбоводный завод в селе Теплые Ключи Еврейской автономной области. В реку Биджан выпустили свыше 8,8 млн штук молоди кеты средней навеской более 0,88 г, рассказали Fishnews в пресс-службе Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

В Хабаровском крае 23 и 24 апреля были проведены мероприятия по выпуску молоди с Гурского и Анюйского рыбоводных заводов соответственно. Так, с Гурского завода переселили в реку Гур свыше 7,8 млн штук молоди кеты средней навеской чуть больше 0,6 г.

Анюйский завод выпустил в реку Анюй примерно 31,2 млн рыбок средней навеской около 0,6 г. На подращивании еще осталось 636 тыс. штук молоди, которая будет выпущена позднее, в том числе в рамках компенсационных мероприятий. Для этих целей кету планируется отправить в дикую природу в первой декаде мая.

На Тепловском (ЕАО) и Удинском (Хабаровский край) рыбоводных заводах продолжается подращивание молоди кеты до нормативной навески. Зарыбления запланированы на конец мая – начало июня.

Fishnews