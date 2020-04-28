28 апреля 2020 года

Здоровье азовского пиленгаса проверяют перед нерестом

Экспедицию в Таганрогский залив Азовского моря провели сотрудники АзНИИРХ. Целью рейса была оценка физиологического состояния производителей пиленгаса в преднерестовый период.

«Был произведен отбор проб для исследований – тканей, крови. В полевых условиях произвели осмотр особей пиленгаса и внутренних органов, в том числе гонад, печени на наличие признаков заболеваний; исследовали биохимический состав крови», – рассказала заведующая сектором физиологии и биохимии Азово-Черноморского филиала ВНИРО Анна Войкина.

Пробы доставлены в филиал для исследования и анализа в лабораторных условиях. Один из важных показателей, который предстоит выяснить в ходе исследований, – количество накопленных в органах и тканях энергопластических веществ – жира, белка. Чем их больше, тем многочисленней и качественней будет потомство рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

В институте обратили внимание, что кровь рыбы - чувствительный и информативный индикатор состояния организма. Он быстро реагирует на изменения факторов среды как для отдельно взятой особи, так для популяции в целом.

Fishnews