28 апреля 2020 года

Информационная система таможни облегчит жизнь поставщикам

С 1 мая лицензию Минпромторга, выданную в электронном виде, участникам ВЭД не нужно будет ставить на контроль в таможенном органе. Это распространяется и на оформление живых морепродуктов.

Порядок совершения таможенных операций упрощается в соответствии с приказом ФТС России от 18 декабря 2019 г. № 1907. «С 1 мая 2020 года лицензию Минпромторга России, выданную в электронном виде, участнику внешнеэкономической деятельности не нужно будет ставить на контроль в таможенном органе. Сведения о лицензии будут отображаться в информационной системе таможенных органов», – рассказали Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

Кроме того, сведения об исполнении лицензий будут представляться таможенными органами непосредственно в уполномоченный орган через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это значит, что владельцам лицензий больше не потребуется представлять в уполномоченный орган отчеты о ходе исполнения лицензий и справки об их исполнении, отметили в управлении.

Новая технология будет применяться только в отношении лицензий Минпромторга, выданных в форме электронного документа.

Для того чтобы проверить, передало ли министерство сведения о лицензии в информационный ресурс таможенного органа, можно воспользоваться сервисом «Разрешительные документы» в личном кабинете участника ВЭД на сайте ФТС России, уточнили в ДВТУ. Для этого понадобится код вида документа и номер.

Напомним, что лицензии Министерства промышленности и торговли необходимы в том числе для поставок морепродуктов в живом виде, например краба.

Fishnews