29 апреля 2020 года

Корея облегчила путь российской рыбе

Южнокорейские власти временно упростили порядок оформления рыбопродукции, поступающей из России. Копии ветсертификатов разрешено отправлять по электронной почте и только после выгрузки рыбы предоставлять оригиналы.

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея упростило порядок оформления партий рыбопродукции, ввозимых из России. Смягчение правил вызвано сложной эпидемиологической обстановкой в мире, отменой части авиарейсов и ограничениями в работе почтовых служб, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Пока сохраняются связанные с коронавирусом ограничения, разрешено использовать систему предварительных электронных уведомлений, когда подтверждением ветеринарных сертификатов считается отправка их сканированных копий на условленные электронные адреса ветеринарной службы Республики Корея с электронной почты Россельхознадзора. Оригиналы документов необходимо дослать после прибытия транспортного средства в южнокорейский порт и выгрузки рыбопродукции.

Представление оригиналов ветсертификатов станет обязательным сразу же после того, как авиаперевозки будут возобновлены в обычном режиме, предупредили в Россельхознадзоре.

Fishnews