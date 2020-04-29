29 апреля 2020 года

Безопасность Севморпути будут усиливать по плану

План мероприятий МЧС по развитию инфраструктуры Северного морского пути до 2035 г. утвердил глава министерства Евгений Зиничев. Предусмотрено в том числе создание условий для безопасного мореплавания.

Документ определяет задачи по комплексному обеспечению защиты населения и территорий Арктики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Планируется, что МЧС России создаст необходимые условия для безопасной реализации крупных экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектов в регионе. А также для безопасного мореплавания в акватории Северного морского пути, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Согласно плану, ведомство продолжит развивать сеть арктических комплексных аварийно-спасательных центров.

В МЧС отметили, что сейчас ведется планомерное наращивание сил и средств вдоль северной границы страны. Совместно с добывающими компаниями и хозяйствующими субъектами в Арктической зоне РФ создаются подразделения и организации различной ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм. В их функции входит проведение аварийно-спасательных работ. Предполагается, что такие центры в узловых точках Севморпути позволят эффективно координировать силы и средства РСЧС – Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В регионе планируется базирование авиационной группировки МЧС России с развитием соответствующей инфраструктуры и обеспечением необходимых мероприятий, а также укомплектование подразделений новыми образцами техники и экипировкой», - сообщил глава министерства Евгений Зиничев.

Планируется, что эти мероприятия повысят безопасность всей континентальной части и территориального моря Арктической зоны РФ.

Fishnews