29 апреля 2020 года

Рыболовству юга России хотят убрать пару барьеров

Минсельхоз подготовил поправки в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Планируется, что судам длиной до 12 м включительно нужно будет иметь на борту меньше документов, также предусмотрены уточнения по перевозке уловов.

Проект изменений размещен на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение документа продлится до 22 мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции предлагается изложить четвертый абзац пункта 12.1 правил. Сейчас капитан промыслового судна должен иметь при себе либо на борту копию документа, подтверждающего соответствие судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), а также свидетельство об управлении безопасностью для судна (СвУБ).

Предлагается предусмотреть, что оригиналы или копии СвУБ и документа о соответствии требованиям МКУБ нужно брать с собой, только если вылов ведется с использованием судна длиной более 12 м.

Кроме того, поправки дополняют пункт 13.4.1. Он запрещает иметь на борту судна и плавучих средств, на рыболовных (рыбопромысловых) участках и в местах добычи (при осуществлении рыболовства вне участков) водные биоресурсы, добыча которых в этом районе и в этот период времени запрещена, или их части.

Предлагается добавить исключение для перевозки уловов, добытых в разрешенном для вылова районе.

В сопроводительных материалах отмечено, что изменения подготовлены с целью актуализации бассейновых правил рыболовства с учетом постановления правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1023 (послабление требований для маломерных судов, длина которых не превышает 12 м). Также поправки должны предотвратить привлечение добросовестных пользователей к ответственности за нарушение пункта 13.4.1.

Fishnews