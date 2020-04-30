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БМРТ ведет промысел на Дальнем Востоке

Отечественные рыбаки успешно завершают апрель

Российские компании сохраняют положительную динамику промысла. С начала года они выловили более 1,8 млн тонн водных биоресурсов - на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 г.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 29 апреля общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 1,8 млн тонн. Это на 102,7 тыс. тонн выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Наибольший прирост в абсолютных цифрах демонстрирует Дальневосточный бассейн, где добыто около 1,36 млн тонн рыбы и морепродуктов – почти на 9% больше, чем год назад. Растут уловы минтая – 1,06 млн тонн, прибавка составила 78 тыс. тонн, трески – 63,8 тыс. тонн – на 8,8 тыс. тонн, сельди – 106,5 тыс. тонн – на 6 тыс. тонн.

В Северном бассейне динамика не настолько заметная: рыбопромышленники нарастили вылов на 2,7% к уровню прошлого года – до 170,3 тыс. тонн. По треске идет отставание от результата на отчетную дату 2019 г. на 3,9 тыс. тонн – добыто 124,7 тыс. тонн. Уловы пикши, напротив,увеличились на 6,3 тыс. тонн, до 24,5 тыс. тонн.

В Западном бассейне вылов уступает показателю за аналогичный период прошлого года на 5,6% – всего освоено 42,6 тыс. тонн. Снижение отмечается и на промысле шпрота – на 2 тыс. тонн, поймано 28 тыс. тонн, и по балтийской сельди – на 0,6 тыс. тонн, добыто 12,5 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне уровень добычи пока всего на 1,9% ниже уровня прошлого года и составляет 26 тыс. тонн. При этом вылов хамсы вырос на 1,6 тыс. тонн – до 19,2 тыс. тонн, однако по тюльке показатели вдвое уступают показателю на отчетную дату прошлого года – всего 1,03 тыс. тонн.

По относительному приросту несомненный лидер – Волжско-Каспийский бассейн, где прибавка достигла 32% – добыто 14,5 тыс. тонн рыбы. Основная заслуга в этом компаний, которые заняты на промысле кильки, где освоено 4,3 тыс. тонн. По частиковым видам рыб наблюдается снижение на 1,1 тыс. тонн – до 6,1 тыс. тонн. Пресноводных объектов рыболовства добыто около 2,7 тыс. тонн - на 0,4 тыс. тонн больше, чем год назад.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда выловили в общей сложности 183,8 тыс. тонн. Это на 6,7% ниже уровня прошлого года.

Fishnews

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