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Вахтовым методом трудятся, в частности, работники некоторых аквакультурных хозяйств на севере

Работу вахтовиков будут организовывать с учетом коронавируса

Правительство утвердило временные правила работы вахтовым методом – с учетом мероприятий по борьбе с пандемией. Эти требования для работодателей будут действовать до конца года.

Правила утверждены постановлением правительства РФ от 28 апреля 2020 г. № 601, сообщает корреспондент Fishnews. Главам регионов рекомендовано содействовать предприятиям, применяющим вахтовый метод работы, – в организации медобслуживания, оказания услуг связи, транспортного, продовольственного, бытового и другого обслуживания работников.

Согласно временным правилам, работодатели должны принимать меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и реализовывать противоэпидемические мероприятия на производственных объектах и в местах междусменного отдыха. А также при организации смены, проезда к месту работ и обратно, в местах сбора на вахту.

В случае невозможности прибытия смены из-за противоэпидемических мероприятий допускается, в частности, увеличение максимальной продолжительности вахты. Ее можно продлить не более чем на три месяца при соблюдении ряда условий в части продолжительности смены, времени на отдых и оплаты труда.

Время простоя в связи с реализацией мероприятий по предупреждению распространения коронавируса должно оплачиваться – в размере не менее двух третей оклада. Оплачивать придется и срок нахождения работников на 14-дневной обсервации – как за полные рабочие дни.

Fishnews

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