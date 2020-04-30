30 апреля 2020 года

Для таможенных постов Дальнего Востока утвердили «праздничный» график

Дальневосточное таможенное управление опубликовало график работы подведомственных постов в период с 1 по 11 мая. Часть из них продолжит деятельность в обычном режиме, для других предусмотрены коррективы.

Без изменений будут работать пункты пропуска, находящиеся в регионе деятельности Владивостокской, Камчатской, Находкинской и Бурятской таможен, сообщили Fishnewsв пресс-службе ДВТУ.Также в обычном режиме будут функционировать таможенные посты:

Благовещенской таможни – Благовещенский (СПП «Благовещенск»);

Сахалинской таможни – Корсаковский (МПП «Пригородное»), Южно-Курильский (МПП «Невельск»), «Аэропорт Южно-Сахалинск»;

Уссурийской таможни - ДАПП «Полтавка», МАПП «Пограничный», ЖДПП «Пограничный», Матвеевский (ЖДПП «Хасан», ЖДПП «Махалино»);

Хабаровской таможни – «Аэропорт Хабаровск», «Морской порт Ванино» (отдел специальных таможенных процедур и транзит);

Читинской таможни – ЖДПП «Забайкальск», МАПП «Забайкальск», Соловьевский.

Для остальных дальневосточных таможенных постов в период с 1 по 11 мая 2020 г. определены отдельные рабочие и выходные дни. На сайте ДВТУ опубликован подробный график.

Fishnews