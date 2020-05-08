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Работы на Находкинском судоремонтном заводе

Свободный порт помогает развивать судостроение на Дальнем Востоке

Режим свободного порта, введенный президентом в 2015 г. для развития Дальнего Востока, востребован у предприятий судостроительной отрасли. Возможности СПВ оценили и верфи, которые участвуют в строительстве флота под крабовые квоты.

Напомним, что по итогам октябрьского аукциона верфи Дальнего Востока планируют построить 15 современнных судов для промысла крабов. Большинство заказов - на 13 краболовов - предполагается выполнить на предприятиях Приморского края.

Очень важно, что государство разрабатывает для тех, кто участвуют в развитии судостроения в Дальневосточном регионе, специальные стимулы, отметили участники онлайн-конференции, организованной Fishnews. При этом поддержка необходима как для заказчиков судов, так и для верфей.

Безусловный интерес вызывают и уже введенные преференции. Так, верфи обратились к возможностям свободного порта Владивосток. «Мы в прошлом году стали резидентами СПВ, у нас большая программа впереди с Корпорацией развития Дальнего Востока. Это все будет на пользу предприятия, на пользу Приморского края», - рассказал на конференции генеральный директор «Восточной верфи» Олег Сиденко. Как сообщалось ранее, проект предусматривает серьезное развитие судостроительного предприятия.

Судостроители Приморья отмечают востребованность преференций свободного порта. Руководитель Находкинского судоремонтного завода Николай Болгар среди плюсов СПВ выделил налоговые льготы, упрощение таможенного оформления, возможности по привлечению кадров.

Закон о свободном порте Владивосток президент Владимир Путин подписал в 2015 г. Сначала такие возможности были предусмотрены для Приморского края, но затем их распространили и на другие регионы Дальнего Востока.

Fishnews

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НазадМетки: владивостокдальний востоккрабсудостроение
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