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«Восточная верфь» воспользуется возможностями свободного порта. Фото пресс-службы КРДВ

Режим свободного порта поможет судостроителям

«Восточная верфь», участвующая в программе строительства судов для крабового промысла, обратилась к инструментам, которые государство предусмотрело для развития Дальнего Востока.

Корпорация развития Дальнего Востока и «Восточная верфь» заключили соглашение об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток. Предусматривается модернизация и техническое перевооружение судостроительного предприятия.

В рамках проекта, реализация которого начнется уже в 2020 г. и продлится до 2025 г., новый резидент СПВ вложит в развитие производства около 3,1 млрд рублей и создаст 118 рабочих мест, сообщили Fishnews в пресс-службе КРДВ.

В результате технического перевооружения завода планируется увеличить количество стапельных мест, изменятся технология производства судов и внутренняя логистика по предприятию, повысится производительность труда. Основной целью реализации проекта является увеличение объема выпуска гражданских судов.

Руководство завода считает, что модернизация положительно скажется на всех заказах – изготовлении кораблей и судов военного и гражданского назначения, в том числе рыбопромыслового флота.

«Мы планируем воспользоваться всеми преференциями и льготами, предложенными резидентам СПВ. Особенную поддержку окажут уменьшение налогооблагаемой базы и таможенные льготы. Многочисленные проверки судостроительного комплекса теперь будут согласовываться с Минвостокразвития России и будут проходить в более короткие сроки, что также ощутимо поможет нашей работе», – заявил генеральный директор «Восточной верфи» Олег Сиденко.

В ноябре на предприятии заложили первое судно под квоты добычи крабов в инвестиционных целях. Группа компаний «Сигма Марин Технолоджи» решила заказать верфи строительство серии таких судов. Это важнейший шаг по развитию судостроительной отрасли в регионе, заявил вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Зампред правительства – полпред президента поставил ряд задач по поддержке верфей. Так, разрабатывается механизм субсидирования затрат на строительство в ДФО судов для добычи крабов. При этом поручено учесть специфику серийного строительства.

Комментируя тему развития судостроения на Дальнем Востоке, Юрий Трутнев неоднократно подчеркивал, что меры господдержки должны сочетаться с активной работой самих верфей: качество и стоимость их услуг должны подходить заказчику.

Fishnews

  • «Восточная верфь» воспользуется возможностями свободного порта. Фото пресс-службы КРДВ
  • Соглашение подписали генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Аслан КАНУКОЕВ и генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег СИДЕНКО. Фото пресс-службы КРДВ
  • Руководство завода считает, что модернизация положительно скажется на всех заказах. Фото пресс-службы КРДВ
  • Основная цель проекта - увеличение объема выпуска гражданских судов. Фото пресс-службы КРДВ
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