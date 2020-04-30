30 апреля 2020 года

Все по графику: глава Росрыболовства рассказал о размещении заказов на краболовы

Процессы по выполнению обязательств, которые рыбаки взяли на себя по итогам первого крабового аукциона, идут планово, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на онлайн-конференции Fishnews.

Первого мая исполнится ровно год с выхода федерального закона, предусмотревшего новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Первый аукцион прошел в октябре, по его итогам компании должны построить в России 35 судов для крабового промысла.

Результаты аукциона много раз уже обсуждались – они положительные, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на онлайн-конференции, организованной Fishnews.

В мае завершается срок, который отводился на то, чтобы компании – победители торгов предоставили в Росрыболовство копию договора на постройку флота. Необходимые материалы поступили вовремя. «С точки зрения процессов строительства судов-краболовов, все контракты нами получены, мы сейчас составляем график уже непосредственно», - сообщил глава Федерального агентства по рыболовству.

Согласно данным, которые предоставлены в ведомство, на верфях Дальнего Востока будет построено 15 судов для промысла крабов. В целом на нынешнем этапе опасений не возникает, единственное – это вопрос, как будут справляться с заказами судостроительные заводы, отметил глава рыбной отрасли. Но в ФАР рассчитывают, что предприятия в срок выполнят обязательства перед рыбаками.

Сейчас осталось провести торги по глубоководным крабам, обратил внимание руководитель Росрыболовства. Аукцион по этим объектам – крабам-стригунам ангулятусу и красному – запланирован на май. В соответствии с законодательством, проходить он должен в электронной форме.

Fishnews