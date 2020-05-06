06 мая 2020 года

Строительство краболовов: как идет работа

Рыбопромышленным предприятиям и верфям Дальнего Востока необходимо совместно выработать возможные меры господдержки, отметили участники онлайн-конференции, организованной Fishnews.

Компании – победители октябрьского аукциона обязались построить в России 35 судов для крабового промысла. Из них 15 единиц флота предполагается построить на Дальнем Востоке, сообщил ранее Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Приморские верфи укладываются в график

В Приморском крае размещены заказы на 13 краболовов. «Восточная верфь» должна построить четыре судна для ГК «Сигма Марин Технолоджи» и одно – для компании «Восход». На Находкинском судоремонтном заводе решил построить шесть краболовов холдинг «Антей» и два – «ТРК».

«Восточная верфь» с опережением изготовила и предъявила регистру все пять закладных секций, рассказал генеральный директор предприятия Олег Сиденко. Корпус первого краболова уже построен, на стапеле собирается корпус для второго судна, по третьему осуществляется секционная сборка.

Верфь укладывается в график строительства, по первым двум судам даже есть определенное опережение, обрисовал ситуацию руководитель завода.

«Особых вопросов никаких нет по финансированию, по проектной документации – все в порядке, все строим в срок», - заявил Олег Сиденко.

Активно работает и Находкинский судоремонтный завод. Собрано восемь закладных секций, в течение двух недель они должны отправиться на очистку и покраску. Процедура закладки с участием судовладельцев и представителей регистра запланирована на период с 25 по 29 мая, сообщил генеральный директор НСРЗ Николай Болгар. Он отметил, что каких-либо серьезных опасений по выполнению работы нет, все идет по графику, количества рабочих и инженеров более чем достаточно.

Среди сильных сторон Николай Болгар выделил то, что заказчик на первых же этапах привлек верфь к выбору проектировщика. «В итоге мы общались вместе с несколькими компаниями и по обоюдному решению остановились на проекте компании «Дамен», - рассказал руководитель НСРЗ.

Суда, которые строятся под квоты вылова крабов, должны отвечать требованиям постановления правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719. Еще когда правовая база по крабовому аукциону только выходила, бизнес-сообщество высказывало опасения по поводу требований к локализации – со временем они ужесточаются.

«Действительно, были определенные опасения: успеем или не успеем, если не успеем – что делать, куда обращаться», - рассказал генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. Однако когда определилась перспектива по закладке киля, стало понятно, что все в порядке.

График строительства позволяет рассчитывать, что суда, которые холдинг заказал на НСРЗ, будут признаны российскими согласно постановлению № 719.

Проекты «Антея» станут украшением программы по строительству краболовных судов, заявил ранее Николай Болгар.

Как может поддержать государство

1. Продление максимальных сроков строительства

По закону, предприятия, которые строят суда под квоты вылова крабов, должны уложиться в пять лет. Однако были подготовлены поправки, позволяющие продлить предельный срок до семи лет – но только для реализации проектов в ДФО.

Публичное обсуждение этого законопроекта на портале regulation.gov.ru завершилось 8 апреля, рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Также есть поручение вице-премьера Юрия Трутнева о внесении поправок в правительство РФ до 30 июня 2020 г. Решение принято, и есть вероятность, что поправки будут рассмотрены в весеннюю сессию Госдумы, считает руководитель АДК.

2. Субсидии для заказчиков флота

Другая мера поддержки – субсидии для тех, кто заказал краболовы в Дальневосточном регионе. Речь шла о возмещении 20% стоимости строительства. Сейчас остается вопрос с финансированием этого направления господдержки. Ассоциация заявляла о необходимости такого инструмента поддержки и сохранени и размера субсидирования – это очень важно с учетом текущей экономической ситуации и значительных рисков удорожания строительства судов, подчеркнул Александр Дупляков.

О важности субсидий заявили и другие участники конференции. Компании, уже вложившие огромные средства в покупку квот, в проектирование судов и другие мероприятия, несут серьезные риски. Как минимум тем первопроходцам, которые решили доказать, что на Дальнем Востоке можно построить флот, надо обеспечить 20% субсидии, уверен Николай Болгар.

Если заказчик профинансировал тот или иной этап строительства, то государство должно считать, что он свои обязательства по соблюдению графика постройки выполнил, полагает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

3. Понятный контроль со стороны властей

Еще один вопрос, затронутый на конференции, это регламент работы межведомственной комиссии, которая будет следить за строительством судов под крабовые квоты. Минпромторг ранее представил проект положения о комиссии, а также переченя документов, копии которых инвестор должен прилагать к ежеквартальным отчетам.

АРПП предложила привлекать к работе комиссии в качестве экспертов представителей региональных рыбохозяйственных некоммерческих организаций. Речь идет об объединениях, в состав которых входят заказчики флота. Минпромторг не поддержал эту идею. Тем не менее экспертное участии в решении возникающих вопросов необходимо, убежден Георгий Мартынов.

Вопросы есть и к перечню документов, копии которых инвестор должен прикладывать к ежеквартальным отчетам в Минпромторг. Разработчик акта достаточно сильно расширил этот список, обратил внимание Александр Дупляков. В договоре на долю квоты и соответствующем графике строительства указаны одни этапы строительства, а здесь появилась необходимость дополнительно сообщать, например, о сроках проведения закупочной кампании, сроках разработки технической документации и сроках пуско-наладочных работ. «К сожалению, это осталось, возможно, впоследствии это вызовет какие-то вопросы. Но будем работать», - прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока.

В любом случае отраслевые объединения активно работают над решением проблем рыбного хозяйства на разных площадках, отметила модератор конференции, главный редактор Fishnews Маргарита Крючкова. Один из примеров – обсуждение предельных сроков строительства на правительственной подкомиссии у вице-премьера – полпреда президента Юрия Трутнева.

4. Свои стимулы – для судостроителей

В госпрограммах нуждаются не только заказчики, но и верфи. Хотелось бы, чтобы судостроительные заводы, которые работают с рыбаками, также включили в осуждение мер поддержки, подчеркнул руководитель «Восточной верфи».

Судостроители также рассказали о преференциях свободного порта Владивосток. И Находкинский судоремонтный завод, и «Восточная верфь» - резиденты СПВ. Николай Болгар сообщил, что совместно с краевыми властями решается вопрос о создании социального жилья для сотрудников предприятия.

Сейчас верфи и рыбопромышленные предприятия в одной лодке, и конечно, важно, чтобы судостроители также получали содействие со стороны государства, заявил Георгий Мартынов. Президент АРПП предложил совместно обдумать возможные меры господдержки и затем обсуждать их с сенаторами, депутатами, правительством, администрацией президента.

«Я думаю, что поддержка верфям, безусловно, нужна, и мы должны вместе подойти к выработке и продвижению тех мер, которые помогут верфям лучше справиться», - согласился Александр Дупляков. Такие меры должны быть максимально проработанными и реализуемыми в пределах сроков строительства краболовов, считает руководитель АДК.

Рыбопромышленные предприятия выступают двигателем экономики Дальнего Востока, свои обязательства они выполняют добросовестно, отметил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. Таким образом, от успеха работы рыбной отрасли зависит обеспечение заказами многих производств, и очень важно, чтобы все процессы шли в срок, а проблемы вовремя решались.

Fishnews