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Сивучи на льдине. Фото Ивана Блохина, КамчатНИРО

Проблемы каланов и сивучей изучат экологи

WWF России запускает проект по сохранению каланов и сивучей: на нынешний год запланировано несколько экспедиций. Экологи хотят выяснить причины сокращения численности этих животных у юго-восточного побережья Камчатки и на Северных Курилах.

Новый проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) реализуется при финансовой поддержке бренда Kinder®. Предполагается, что результаты экспедиций помогут ученым разработать меры для стабилизации состояния популяции каланов. А также для предотвращения дальнейшей деградации морских экосистем в регионе.

«С 2004 года наблюдается неуклонное снижение количества особей с 15 тысяч в 2003-м до 5 тысяч в 2008-м и 2009-м. Исследование 2017 года, проведенное по инициативе WWF России, показало, что численность популяции упала более чем на 70% по сравнению с 2008 годом. Такая катастрофическая ситуация, по всей вероятности, является результатом кумулятивного эффекта от сочетания нескольких негативных факторов. Точные причины падения численности как раз и предстоит выяснить в ходе научных экспедиций», – отметил координатор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергей Коростелев.

Еще одна цель проекта - снизить фактор беспокойства на лежбище сивучей в бухте Моховая (Петропавловск-Камчатский) и ввести регулирование посещения лежбища. Планируется, что это позволит стабилизировать численность животных на залежке.

«Лежбище сивучей на Моховой – одна из трех залежек этих животных в Петропавловске-Камчатском и единственная общедоступная. Нужно отметить, что в мире лишь несколько городов могут похвастать таким тесным соседством с морскими львами. Свободный доступ на лежбище посетителей в Петропавловске не приносит пользы диким животным: в лучшем случае посетители, не осознавая последствий, подкармливают сивучей рыбой. Для морских львов это, конечно, медвежья услуга: звери привыкают получать пищу от человека и становятся зависимы, теряя навыки и стимул к естественной охоте. Известны также случаи, когда посетители лежбища натравливали на сивучей собак, даже стреляли по ним», – рассказал директор Камчатского экорегионального отделения, и.о. директора программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергей Рафанов.

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