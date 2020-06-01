01 июня 2020 года

Стройку в рыбном месте нужно согласовать по электронной заявке

Утверждена форма заявки о согласовании Росрыболовством деятельности, влияющей на водные биоресурсы, – строительства, реконструкции объектов, внедрения новых технологических процессов. Также определен порядок подачи такого документа в электронном виде.

Форму заявки и порядок ее подачи утвердил Минсельхоз приказом от 22 апреля 2020 г. № 217. Документ подготовлен в соответствии с Правилами согласования Росрыболовством строительства и реконструкции объектов капстроительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на ВБР и среду их обитания.

Как сообщает корреспондент Fishnews, список прилагаемой к заявке документации различается для объектов капитального строительства, для линейных объектов, для внедрения новых технологических процессов и другой деятельности. При этом во всех случаях нужно учитывать меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

Порядок подачи определяет, в частности, в каких случаях заявка с прилагаемой документацией направляется в Федеральное агентство по рыболовству, а в каких – в теруправления ведомства.

Fishnews