02 июня 2020 года

«Сертификаты здоровья» внесут в закон

Минсельхоз сообщил о подготовке законопроекта, который узаконит понятие «сертификата здоровья» - документа, который требуется для экспорта.

Уведомление о разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части закрепления понятия «сертификат здоровья» размещено на портале regulation.gov.ru.

Планируемый срок вступления закона в силу - декабрь 2020 г., в качестве разработчика указано Министерство сельского хозяйства России, сообщает корреспондент Fishnews. Самого текста поправок пока не приводится.

Fishnews