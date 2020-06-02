02 июня 2020 года

Океаническому флоту Китая построят новые базы

Власти КНР профинансируют из бюджета строительство баз для экспедиционных промысловых судов. Эти мероприятия должны войти в готовящийся план центрального правительства по поддержке экономики, пострадавшей от пандемии.

Один из первых таких проектов - Национальная база экспедиционного (дальнего) рыболовного флота Фучжоу Ляньцзян (Fuzhou Lianjiang), сообщает корреспондент Fishnews. Бюджет строительства в уезде Ляньцзян, расположенном в пригороде Фучжоу, составляет 1,5 млрд юаней (около 210 млн долларов), а планируемая площадь – базы 336 га, пишет портал Seafood Source. Предполагается возведение порта с глубоководным причалом, дороги уже строятся местными властями.

Участниками проекта телевидение КНР назвало компании Hong Dong, Shun Feng, JD.com и Cainiao. Seafood Source отмечает, что один из главных лоббистов создания базы - компания Fuzhou Hong Dong Yuan Yang Fishing Co., известная по своему проекту в Мавритании и заявляющая о планах инвестировать в рыбную промышленность Западной Африки и Латинской Америки. По информации издания, председатель совета директоров компании активно продвигал проект на заседании Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

На церемонии начала строительства было заявлено, что проект создаст новые рабочие места, обеспечит поступления в местный бюджет и стабильные поставки глубоководных экологически чистых рыбы морепродуктов.

Администрация Ляньцзяна сообщила, что этот проект - один из трех, получивших официальное «благословление» от Министерства сельского хозяйства КНР. Другие базы экспедиционного флота собираются построить в уезде Жунчэн (провинция Шаньдун) и городском округе Чжоушань (провинция Чжэцзян).

Seafood Source подчеркивает: бизнес и региональные чиновники активно лоббируют в правительстве КНР инфраструктурные проекты. Их предлагают включать в план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса.

Также издание обращает внимание: новый центр будет в значительной степени зависеть от уловов китайского океанического флота, а значит, поспособствует его дальнейшему развитию.

Fishnews