02 июня 2020 года

ФТС регламентировала контроль автоперевозок

Федеральная таможенная служба выпустила новый административный регламент по контролю товаров, которые перемещаются автомобильным транспортом.

Регламент утвержден приказом ФТС России от 20 апреля 2020 г. № 380. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Устанавливается последовательность и сроки проведения административных процедур таможенными органами, порядок взаимодействия таможни с участниками ВЭД и другими государственными органами.

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