ФТС регламентировала контроль автоперевозок
Федеральная таможенная служба выпустила новый административный регламент по контролю товаров, которые перемещаются автомобильным транспортом.
Регламент утвержден приказом ФТС России от 20 апреля 2020 г. № 380. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.
Устанавливается последовательность и сроки проведения административных процедур таможенными органами, порядок взаимодействия таможни с участниками ВЭД и другими государственными органами.
Fishnews