02 июня 2020 года

Рыбаки Томской области смогут побороться за квоты стерляди

Верхнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион доли квот стерляди и пеляди на реках в Томской области. Заявки принимаются до 2 июля.

Согласно документации торгов, продаются четыре доли квот, сообщает корреспондент Fishnews. Первый лот - 2,296% квоты стерляди в Оби с притоками (в 2020 г. в натуральном выражении это 0,116 тонны) с начальной ценой 9 тыс. рублей.

Также предлагаются две доли квоты стерляди - 13,329% и 12,821% - в реке Чулым с притоками (0,134 тонны и 0,128 тонны в 2020 г. соответственно). Стартовая цена каждого лота - 10 тыс. рублей.

Кроме того, на аукцион выставили 4,969% квоты пеляди в Оби с притоками (3,3 тонны в 2020 г.) по начальной цене в 55 тыс. рублей.

Все лимиты предоставляются до конца 2033 г. Аукцион предполагается провести 9 июля в Новосибирске.

Fishnews