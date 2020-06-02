02 июня 2020 года

ИКЕС дал рекомендации по пикше

Рабочая группа ИКЕС утвердила рекомендации по вылову пикши в экорегионе Кельтских морей на этот год – более 10 тыс. тонн. Оценку запаса подготовили специалисты Полярного филиала ВНИРО.

Исследования объектов донного промысла в районе к западу от Великобритании рассмотрела WGCSE (рабочая группа ИКЕС по экорегиону Кельтских морей). Заседание проходило в дистанционном режиме, в видеоконференции приняли участие специалисты из Бельгии, Великобритании, Ирландии, России и Франции.

Ученые Полярного филиала ВНИРО представили оценку запаса пикши. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, результаты исследований подтвердили ранее выявленные тенденции: в 2019-2020 г. биомасса нерестового запаса исторического максимума благодаря появлению многочисленного поколения в 2016 г.

«ИКЕС принял рекомендации по вылову пикши на 2020 год в размере 10 472 тонны, что соответствует уровню 2019 года - 10 469 тонн. Прогноз состояния резерва показал, что биомасса нерестового запаса и вылов в 2021-2022 годах несколько снизятся, но будут находиться также на высоком уровне», - отметили в ПИНРО.

В институте обратили внимание, что изучаемые WGCSE пикша и морской петух банки Роколл – основные объекты российского донного промысла в этом районе. С 1977 г. флот РФ там не работал в связи с введением Великобританией 200-мильной исключительной экономической зоны. С 1999 г. после изменения положения суда России возобновили лов на банке Роколл.

Fishnews