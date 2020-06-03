03 июня 2020 года

В Волгограде члену «осетровой» ОПГ дали условный срок

Прокуратура Волгоградской области рассмотрит вопрос об обжаловании приговора торговцу осетриной. В составе организованной группы он участвовал в незаконном обороте ценной рыбы и икры на сумму 23 млн рублей.

Установлено, что вместе с пятью сообщниками в августе 2018 г. - апреле 2019 г. в Волгограде фигурант участвовал в незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже икры и туш рыбы осетровых пород, сообщили Fishnews в областной прокуратуре.

Силовики пресекли деятельность ОПГ 21 апреля 2019 г. Были обнаружены и изъяты 130 туш рыбы осетровых пород и более 20 литров черной икры общей стоимостью порядка 23 млн рублей.

Также подсудимого признали виновным в незаконном приобретении и хранении 11 туш русского осетра и 5 частей туши белуги, выловленных браконьерским способом в Астраханской области.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему инкриминировали незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов в составе организованной группы (статья 258.1 УК РФ). В суде прокурор требовал для него наказание в 3 года реального лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил нарушителя к условному сроку в 2 года 7 месяцев со штрафом 170 тыс. рублей.

«По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Fishnews