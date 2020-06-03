03 июня 2020 года

Власти Приморья довольны новым режимом проезда к пунктам пропуска

С 1 июня в Приморье ввели систему электронных очередей на подъезд машин к пунктам пропуска через российско-китайскую границу. Краевые власти считают это успешным решением проблемы «столпотворения» грузовиков на погранпереходах.

Подано более 1,5 тыс. заявок о заезде транспортных средств на территорию, прилегающую к автомобильным пунктам пропуска «Пограничный», «Краскино» и «Полтавка». Ежедневно в порядке электронной очереди границу через три пункта пропуска пересекают около 90 – 100 транспортных средств, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

«За время действия ограничения очереди на пунктах пропуска постепенно исчезли, и с 29 мая мы запустили систему электронных очередей в тестовом режиме, а с 1 июня уже в штатном. Мы убедились, что система работает, и главное, она проста, понятна, совершенно прозрачна для всех участников процесса. На интернет-сайте правительства Приморского края ежедневно обновляется реестр транспортных средств, которые могут в тот или иной день прибыть на территорию, прилегающую к тому или иному пункту пропуска. Реестр составляется на основании заявок, поданных участниками внешнеэкономической деятельности», – рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Напомним, что власти Приморья решили разобраться с очередями машин к пунктам пропуска с помощью специального режима проезда. Грузовики должны проезжать в порядке очереди на основе заявок, оформляемых участниками ВЭД через сайт правительства региона.

Fishnews