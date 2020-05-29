29 мая 2020 года

Грузовики будут пускать в Китай по заявкам

Власти Приморского края утвердили порядок движения по дорогам к автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе. Грузовые транспортные средства будут пропускать в порядке очереди, сформированной на основе заявок.

Специальный режим для грузовиков, следующих из России в Китай, ввел губернатор Олег Кожемяко постановлением от 21 мая 2020 г. № 65. Затем, поправками от 22 мая, был ограничен проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска, чтобы исключить скопление машин на границе.

«К настоящему времени очереди значительно сократились, и в период 31 мая – 2 июня ожидается возобновление движения через границу вновь прибывающих автомобилей», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Для оптимизации этого процесса постановлением губернатора от 28 мая 2020 г. № 74 утвержден временный порядок передвижения грузовых транспортных средств на прилегающих к пунктам пропуска территориях. Грузовики будут проезжать в порядке очереди на основе заявок, оформляемых участниками ВЭД через сайт правительства региона. Кроме того, сообщает корреспондент Fishnews, специальный режим продлен на месяц – до июля.

Пресс-служба правительства Приморья приводит порядок подачи заявок:

1. Перейти по ссылке (либо кликнуть соответствующий баннер на главной странице официального сайта правительства Приморского края в разделе «Важное»);

2. Заполнить заявку в электронной форме;

3. Заверить заявку подписью руководителя заявителя или уполномоченного лица и заверить печатью заявителя (при наличии);

4. Отсканировать подписанную заявку и отправить ее на один из трех адресов электронной почты:

– для проезда через МАПП «Пограничный» – pogr@primorsky.ru;

– для проезда через МАПП «Краскино» – krask@primorsky.ru;

– для проезда через ДАПП «Полтавка» – polt@primorsky.ru.

«Желаемая дата прибытия транспортного средства на пункт пропуска должна быть не ранее, чем через двое суток после даты подачи заявки. Дата прибытия определяется, исходя из фактической пропускной способности пункта пропуска и количества поданных заявок», - обратили внимание в пресс-службе.

Заявка регистрируется в соответствии с очередностью поступления с присвоением порядкового и идентификационного номера и вносится в специальный реестр, размещенный на странице агентства международного сотрудничества Приморья.

Исходя из прогнозной суточной пропускной способности пункта пропуска, определяется количество и перечень машин, прибывающих на прилегающую территорию. Заявители об этом уведомляются.

Информация о транспортных средствах, определенных для прибытия на пункт пропуска в тот или иной день, публикуется не позднее чем за два дня до даты прибытия.

В перечень вне очереди включаются порожние машины (не более пяти) – в соответствии с датой и временем поступления заявок, содержащих информацию об отсутствии перевозимого груза.

Въезжать на прилегающие к пункту пропуска территории грузовикам можно не ранее 8:00 даты прибытия.

В правительстве края отметили, что подача очередной заявки возможна только после выезда автомобиля в Китай по предыдущей заявке. Кроме того, заявка не принимается при отсутствии информации о номере таможенной декларации (кроме случаев с порожними автомобилями). Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений.

Постановление губернатора с образцом заявки смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews