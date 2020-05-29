Новости
Грузовые транспортные средства будут пропускать в порядке очереди, сформированной на основе заявок

Грузовики будут пускать в Китай по заявкам

Власти Приморского края утвердили порядок движения по дорогам к автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе. Грузовые транспортные средства будут пропускать в порядке очереди, сформированной на основе заявок.

Специальный режим для грузовиков, следующих из России в Китай, ввел губернатор Олег Кожемяко постановлением от 21 мая 2020 г. № 65. Затем, поправками от 22 мая, был ограничен проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска, чтобы исключить скопление машин на границе.

«К настоящему времени очереди значительно сократились, и в период 31 мая – 2 июня ожидается возобновление движения через границу вновь прибывающих автомобилей», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Для оптимизации этого процесса постановлением губернатора от 28 мая 2020 г. № 74 утвержден временный порядок передвижения грузовых транспортных средств на прилегающих к пунктам пропуска территориях. Грузовики будут проезжать в порядке очереди на основе заявок, оформляемых участниками ВЭД через сайт правительства региона. Кроме того, сообщает корреспондент Fishnews, специальный режим продлен на месяц – до июля.

Пресс-служба правительства Приморья приводит порядок подачи заявок:

1. Перейти по ссылке (либо кликнуть соответствующий баннер на главной странице официального сайта правительства Приморского края в разделе «Важное»);

2. Заполнить заявку в электронной форме;

3. Заверить заявку подписью руководителя заявителя или уполномоченного лица и заверить печатью заявителя (при наличии);

4. Отсканировать подписанную заявку и отправить ее на один из трех адресов электронной почты:

– для проезда через МАПП «Пограничный» – pogr@primorsky.ru;

– для проезда через МАПП «Краскино» – krask@primorsky.ru;

– для проезда через ДАПП «Полтавка» – polt@primorsky.ru.

«Желаемая дата прибытия транспортного средства на пункт пропуска должна быть не ранее, чем через двое суток после даты подачи заявки. Дата прибытия определяется, исходя из фактической пропускной способности пункта пропуска и количества поданных заявок», - обратили внимание в пресс-службе.

Заявка регистрируется в соответствии с очередностью поступления с присвоением порядкового и идентификационного номера и вносится в специальный реестр, размещенный на странице агентства международного сотрудничества Приморья.

Исходя из прогнозной суточной пропускной способности пункта пропуска, определяется количество и перечень машин, прибывающих на прилегающую территорию. Заявители об этом уведомляются.

Информация о транспортных средствах, определенных для прибытия на пункт пропуска в тот или иной день, публикуется не позднее чем за два дня до даты прибытия.

В перечень вне очереди включаются порожние машины (не более пяти) – в соответствии с датой и временем поступления заявок, содержащих информацию об отсутствии перевозимого груза.

Въезжать на прилегающие к пункту пропуска территории грузовикам можно не ранее 8:00 даты прибытия.

В правительстве края отметили, что подача очередной заявки возможна только после выезда автомобиля в Китай по предыдущей заявке. Кроме того, заявка не принимается при отсутствии информации о номере таможенной декларации (кроме случаев с порожними автомобилями). Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений.

Постановление губернатора с образцом заявки смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: китайправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.