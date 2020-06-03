03 июня 2020 года

Ученые мониторят промысловые запасы Каспия

Научно-исследовательские суда «Медуза» и «Гидробиолог» ведут съемки в северной части Каспийского моря. Специалисты КаспНИРХ оценивают состояние популяций промысловых видов рыб - морских сельдей, кильки, атерины, кефалей, бычков.

Весеннюю сельдяную экспедицию в первых числах мая начало НИС «Медуза», в середине мая к нему присоединился «Гидробиолог». Суда работали в западной и центральной части Северного Каспия: «Медуза» - над глубинами 3-4 м, «Гидробиолог» - над глубинами 4-6 м.

Для оценки состояния популяций и дальнейшего прогноза рекомендованного вылова НИСы провели сетные, траловые и гидроакустические съемки по стандартной сетке станций. Взяты пробы для биологического, гидрохимического, физиологического, токсикологического и ихтиопатологического анализов, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ),

Первая часть экспедиции окончилась в десятых числах мая, весь собранный материал доставлен в институт для обработки. Вторая часть сельдяной экспедиции завершится в ближайшее время.

Fishnews