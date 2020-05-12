12 мая 2020 года

НИСы проверяют ресурсы каспийской сельди

Научные суда «Медуза» и «Гидробиолог» продолжают исследования сельди в Каспийском море. Съемка, выполняемая по всему району нереста, позволит оценить промысловый запас и выработать рекомендации для рыбаков.

Сельдяную съемку сотрудники Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) проводят ежегодно. Сроки экспедиции рассчитывают с учетом закономерностей видовой миграционной активности рыб. Исследования выполняются на судах по заранее намеченной сетке станций, покрывающей весь нерестовый ареал.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в первых числах мая в Северном Каспии работы вело научно-исследовательское судно «Медуза», сейчас к выполнению задания должно приступить НИС «Гидробиолог».

Основная цель экспедиции – получить максимум информации о распределении, численности и качественной структуре производителей сельди, формирующих промысловый ресурс популяций. «Результаты исследований именно в весенний период позволяют оценивать промысловый запас не только на ограниченных пространствах, но и для всего Каспийского моря», – отметили в КаспНИРХ.

В задачи специалистов филиала входит не только изучение районов формирования промысловых концентраций, но и составление научно обоснованных рекомендаций по организации морского промысла сельдей у российского побережья. А в дальнейшем – разработка и внедрение более совершенных орудий и способов лова.

Fishnews