04 июня 2020 года

Иваси обещает ранние и обильные подходы

Прогноз промысла пелагических рыб на Дальнем Востоке на 2020 г. опубликовал Тихоокеанский филиал ВНИРО. Из-за теплой воды ученые ожидают ранние подходы нагуливающихся сардины-иваси и скумбрии в исключительную экономзону РФ.

В основе прогноза пелагической путины лежат материалы экспедиционных морских исследований и промысловой статистики.

Рекомендованный вылов сайры для исключительной экономической зоны России на 2020 г. установлен в размере 136 тыс. тонн. Для сардины РВ составляет 235 тыс. тонн, для скумбрии – 240 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Традиционно промысел сайры отечественный флот в мае-июне ведет на северном Субарктическом фронте в открытых водах СЗТО. В течение июля-августа косяки сайры постепенно смещаются на северо-запад к третьей ветви Куросио и далее по направлению течения. Часть нагуливающихся скоплений сайры следует на запад в район Центральных Курил, часть – мигрирует на север в Северо-Курильский район, там рыба концентируется в августе-сентябре. Третья часть, как ожидается, будет смещаться на запад вдоль северного Субарктического фронта.

На Центральных Курилах промысловые скопления сайры встречаются с середины августа на фронтальных зонах южной и западной периферии среднекурильского антициклонического вихря южнее острова Симушир, у Северных Курил – на фронте Курильского течения с конца августа.

Согласно прогнозу, в конце сентября эта рыба будет смещаться на юго-запад вдоль фронта Курильского течения и далее вдоль восточной ветви Курильского течения в открытые воды в зону северного Субарктического фронта. Для определения перспективности участков у Северных Курил и величины мигрирующего запаса необходимо провести поисковые и учетные работы в этом районе, отметили в ТИНРО.

Прогнозируется, что в октябре сайра будет смещаться на юго-запад вдоль фронта Курильского течения в открытые воды в зону северного Субарктического фронта. В начале ноября все основные скопления должны выйти за пределы ИЭЗ России.

Благодаря повышенным темпам весеннего прогрева воды ожидаются ранние подходы нагуливающихся сардины и скумбрии в исключительную экономзону РФ. В связи со значительным увеличением численности этих рыб в последние годы и появлением урожайных поколений прогнозируются объемы, превышающие уровни последних трех лет.

В предстоящую путину вступит в промысел урожайное поколение скумбрии 2018 г. рождения. Это обеспечит высокие уловы среденеразмерной рыбы, обратили внимание специалисты.

Уровень запасов сардины-иваси позволяет предположить хорошие подходы в ИЭЗ России на нагул летом и осенью и образование промысловых скоплений у Южных и Средних Курил. В июне скумбрия и сардина распределяются на широкой акватории в открытых водах, однако скопления промыслового характера они образуют у границы российской экономзоны. В июле эти рыбы распространяются на еще большей акватории - с прогревом вод они заходят в более северные районы.

В период максимального прогрева поверхности в Южно-Курильской зоне (август-сентябрь) сардина и скумбрия расходятся по всему району. Однако наиболее плотные скопления они образуют южнее, юго-восточнее и восточнее острова Итуруп во фронтальных зонах первой ветви Куросио. Согласно прогнозу, в первой декаде ноября скопления скумбрии начнут покидать зону России и уходить в ИЭЗ Японии, где промысел будет продолжен.

Предполагается, что в начале путины (июль-август) в уловах будет преобладать сардина. Однако уже с середины сентября плотность скоплений скумбрии возрастет, в связи с чем увеличатся уловы на судосутки: уже во второй половине сентября они будут превышать 40-50 тонн и в дальнейшем поступательно возрастать.

По прогнозу, максимальный вылов сардины на судосутки будет отмечаться в августе и в первой половине сентября. В октябре эффективность промысла сардины будет снижаться – из-за охлаждения поверхности и отхода основных скоплений в более теплые воды за пределы экономзоны России.

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