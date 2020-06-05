05 июня 2020 года

В России готовят меры против пластикового мусора

Минприроды проводит подготовительные мероприятия по отнесению пластиковых отходов к категории «опасных». Ведомство обращает особое внимание на загрязнение пластиком водной среды.

Министерство напомнило про внесение изменений в подписанную Россией Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Пластиковые отходы отнесут к категории отходов, требующих особого рассмотрения.

«В частности, предложено принять меры по предотвращению и сведению к минимуму образования пластиковых отходов, а также оказывать содействие их экологически обоснованному регулированию и обеспечивать эффективный контроль за трансграничной перевозкой. Соответствующие поправки вступают в силу с 1 января 2021 года», - отметили в ведомстве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, департамент международного сотрудничества министерства провел соответствующую подготовительную работу с органами государственной власти субъектов РФ.

В ведомстве обратили внимание, что загрязнение морским мусором, в том числе пластиковыми отходами, - один из актуальнейших вопросов. Минприроды определило регионы, где наиболее остро стоит проблема засорения пластиком морской среды и внутренних водных объектов, - это Калининградская и Мурманская области.

«Выработаны предложения по совершенствованию законодательства РФ, проведению контрольно-надзорных, информационных и просветительных мероприятий», - заявили в министерстве. В частности, планируется применить комплекс мер непосредственно к источникам загрязнения и производителям пластиковой продукции.

Инициативы Минприроды приветствовали экологи. «Надеемся, что требования Greenpeace о запрете на оборот в России одноразовых товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, которые не могут быть собраны раздельно и переработаны в новые товары, будут реализованы», - отметил эксперт проекта Гринпис «Ноль отходов» Алексей Киселев.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews