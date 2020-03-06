06 марта 2020 года

Позицию борцов с пластиком донесли до Минприроды

Представители проекта «Ноль отходов» Greenpeace передали в Минприроды подписи россиян, выступающих за ограничение одноразового пластика в стране. С ноября петицию с этим требованием поддержали более 120 тыс. человек.

Когда подписи зарегистрировали в приемной министерства, представители Greenpeace провели у здания Минприроды одиночный пикет. Они выставили у входа огромный пластиковый пакет с надписью «Запретить, нельзя переработать».

«Пластиковый пакет давно стал символом одноразовости, поэтому именно его мы использовали, чтобы еще раз напомнить министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину о необходимости срочно принять меры по борьбе с пластиковым загрязнением. Только ограничение оборота пластиковых одноразовых товаров и упаковки помогут снизить те объемы мусора, которые сейчас едут на свалки или оказываются в окружающей среде, – заявил эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Дмитрий Нестеров. – Уже 127 стран законодательно регулируют оборот одноразового пластика. России пора присоединиться к их числу».

В 2019 г. Greenpeace и люди по всей стране провели оценку загрязнения российских берегов. Проверки показали, что большая часть мусора — это разные виды пластика, в основном — одноразового, сообщили Fishnews в пресс-службе организации. Отчет о результатах оценки также передали в Минприроды.

Обращения россиян направят министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. В Greenpeace отметили, что чиновник должен ответить на письма в течение месяца и сообщить, как ведомство планирует решать проблему пластикового загрязнения.

Напомним, в мае прошлого года Дмитрий Кобылкин рассказал, что министерство готовит законопроект о запрете одноразовой пластиковой посуды.

Fishnews