08 июня 2020 года

Для краба ангулятуса хотят снизить минимальный объем

Минсельхоз планирует снизить минимальный суточный объем добычи краба-стригуна ангулятуса на Восточном Сахалине. Такие показатели служат для определения периода, когда судно может рентабельно работать с учетом своей квоты, и направлены на борьбу с незаконным промыслом.

Проект приказа об изменении минимального суточного объема вылова краба на судно опубликан на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается снизить объем для краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской подзоне - с 3,02 тонны до 1,5 тонны. Как отмечали ранее специалисты, нынешний показатель завышен.

Минимальные суточные объемы вылова крабов на судно установлены приказом Минсельхоза России от 27 ноября 2013 г. № 438. Такие показатели определены для противодействия незаконному промыслу: чтобы бороться со случаями, когда судно, если судить по официальным уловам, работает за пределами рентабельности, однако продолжает находиться в промрайоне и занимается нелегальной добычей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews