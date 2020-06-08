08 июня 2020 года

Лещ, салака, треска найдут покупателей

С 8 по 9 июня Росрыболовство планирует провести аукцион по продаже долей квот для промысла на Западном, Северном и Волжско-Каспийском бассейнах. На лоты поступило большое количество заявок.

В первый день, 8 июня, с торгов будут продаваться доли квот добычи леща Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов, судака Куршского залива – к аукциону по этим лотам допущены предприятия Калининградской и Астраханской областей. Участники из Ленинградской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга поборются за доли квот вылова салаки в Балтийском море.

9 июня на аукцион выставляется доля квоты добычи трески в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). На доли квот для промысла путассу в районах регулирования НЕАФК, СРНК, Российско-Фарерской комиссии по рыболовству заявок не поступило – торги по этим лотам признаны несостоявшимися. На треску заявились компании Мурманской области и Карелии, сообщает корреспондент Fishnews.

Также в этот день планируется продать доли квот добычи сома в Каспийском море: готовность приобрести лимиты выразили предприятия Астраханской, Московской областей, Дагестана. Есть заявки и на судака Каспийского моря – от представителей Астраханской, Ленинградской областей, Дагестана, Подмосковья.

С победителями аукциона будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

Fishnews