08 июня 2020 года

Амурскому «подводному флоту» помогает всплыть прокуратура

Из акваторий Амурского бассейна после вмешательства природоохранной прокуратуры извлекли шесть затонувших судов. Собственники и ответственное учреждение должны поднять еще пять.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства ФГБУ «Администрация Амурводпуть». На это учреждение возложена обязанность по очистке акватории Амурского бассейна от затонувших судов.

«Установлено, что на внутренних водных путях Амурского бассейна находится 55 затонувших судов. Собственники пяти из них не известны, меры к их установлению не принимались. Информация о двух судах – судне «Шилка» и барже, затонувших у правого берега Амурской протоки в Хабаровском крае, в учреждении вообще отсутствовала. Мероприятия по понуждению собственников поднять суда не проводились», - рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры.

После прокурорского представления «Администрация Амурводпуть» приняла меры по очистке бассейна, отметили в надзорном ведомстве. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

По актам реагирования прокуратуры, внесенным в 2018-2019 гг., шесть судов были подняты собственниками. На принудительном исполнении в службе судебных приставов находятся пять решений судов об обязании собственников и «Администрации Амурводпуть» поднять затонувшие объекты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

