08 июня 2020 года

Наука исследует рыбные ресурсы Красноярского водохранилища

Запасы водных биоресурсов Красноярского водохранилища на Енисее исследуют специалисты ВНИРО. Одновременно ученые мониторят рыбопромысловую обстановку.

Научные изыскания проводятся в границах Республики Хакасия и Красноярского края, в верхней и средней частях водохранилища. Специалисты берут образцы фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и ихтиологического материала, рассказали Fishnews в пресс-службе Красноярского филиала ВНИРО (Научно-исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов, НИИЭРВ).

Собран ихтиологический материал по окуню, плотве и лещу в заливах Знаменский и Сыда. Также ученые провели мониторинг рыбопромысловой обстановки, определив уловистость орудий добычи (невода, ставные сети) промысловиков и рассчитав дневной объем вылова. В уловах попадаются лещ, плотва, окунь, сазан, карась, щука. Количественно и по биомассе преобладает лещ, это связано с его концентрацией в период нереста.

Исследования позволят оценить состояние популяций основных промысловых рыб, состояние кормовой базы и качество водной среды.

Fishnews