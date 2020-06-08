08 июня 2020 года

Браконьер-взяткодатель «выудил» уголовное дело

В Астраханской области местного жителя подозревают в попытке дачи взятки полицейским. По версии следствия, мужчина хотел с помощью денег избежать ответственности за незаконный вылов.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ. По версии следствия, правоохранители застали злоумышленника за браконьерством в акватории Волги. «За непривлечение к уголовной ответственности мужчина попытался передать взятку сотрудникам полиции в размере 20 тыс. рублей, положив их в кепку в салоне автомобиля», - рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Астраханской области.

На пояснение полицейских, что это дача взятки, подозреваемый не отреагировал, отметили в ведомстве. После этого преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Fishnews